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دفعهم ليقف بينهم.. موقف محرج لماكرون في قمة العشرين ()

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دفعهم ليقف بينهم.. موقف محرج لماكرون في قمة العشرين (فيديو) دفعهم ليقف بينهم.. موقف محرج لماكرون في قمة العشرين ()

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شهد اجتماع قمة العشرين، في روما، اليوم، موقفًا محرجًا للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بعدما أقدم على دفع رئيس الزراء البريطاني، بوريس جونسون، ونظيره الإيطالي، ماريو دراجي، ليجد له مكانًا بينهم أمام الكاميرات.

واجتمع قادة عشرين دولة من رؤساء وزارات الاقتصادات الرائدة حول العالم، لدى نافورة «تريفي» الشهير بروما، لالتقاط صورة على هامش أعمال القمة.

وحسبما أوردته صحيفة « ذا صن» البريطانية، اليوم، وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه في موقف محرج؛ فبينما كان القادة العشرين يصطفون لالتقاط صورة على هامش أعمال القمة، أقحم ماكرون نفسه بين رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ونظيره الإيطالي، ماريو دراجي، ليجد مكانًا له بينهم، ليتبادل الطرفان ابتسامات محرجة، عقب موقف ماكرون.

وانطلقت فعاليات قمة العشرين، أمس السبت، في العاصمة الإيطالية روما، إذ اجتمع قادة القوى الاقتصادية العالمية، في أول قمة بحضور شخصي منذ تفشي جائحة كورونا.

بدأ قادة دول «مجموعة العشرين» أمس السبت اجتماعاً يستمر يومين في روما تهمين عليه قضايا مكافحة وباء «كورونا» وإنعاش الاقتصاد العالمي، وكذلك على وجه الخصوص قضية التغير المناخي، علماً بأن اجتماعهم هذا سيتبعه مباشرة مؤتمر المناخ «كوب 26»، الذي يشارك فيه أكثر من 120 رئيس دولة وحكومة في جلاسكو بأسكوتلندا.

وافتتح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أمس في روما أعمال قمة مجموعة العشرين ضمن أجواء شبه احتفالية مهدّت لها اللقاءات الثنائية التي دارت عشية انعقادها، والتي كان أبرزها اللقاء بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمواقف التي أعرب عنها عدد من القادة المشاركين بالحضور الشخصي للمرة الأولى منذ ظهور جائحة «كوفيد - 19»، والتي ساهمت في تخفيف التوتّر الذي يسود العلاقات الثنائية بين بعض البلدان المشاركة.

وقبل التقاط الصورة التذكارية التقليدية قبيل جلسة الافتتاح، تقدّمت مجموعة من الأطباء والممرضين والمسعفين الإيطاليين وتوزّعوا بين القادة المشاركين وسط موجة من التصفيق تحية للدور الذي قاموا به في مكافحة الوباء والذي أتاح انعقاد هذه القمة بالحضور الشخصي.

المصرى اليوم

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