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متحدث "الداخلية": ضبطنا 742 مخالفة للإجراءات الاحترازية واالوقائية الأسبوع الماضي

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متحدث "الداخلية": ضبطنا 742 مخالفة للإجراءات الاحترازية واالوقائية الأسبوع الماضي متحدث "الداخلية": ضبطنا 742 مخالفة للإجراءات الاحترازية واالوقائية الأسبوع الماضي
"الشلهوب": يجب ألا نتراخى وعلينا الالتزام بالتدابير الوقائية.. وكل الإجراءات تخضع للمراجعة

متحدث

أكد متحدث الداخلية المقدم طلال الشلهوب بدء إصدار التراخيص لمقار الحجر المؤسسي للقادمين من خارج من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها من عمالة الشركات غير المحصنين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا نحمد الله على ما تحقق من منجرات ومكتسبات.. ومنها تخفيف الإجراءات الصحية.

وتابع: ويجب ألا نتراخى، وعلينا الالتزام بالتدابير الوقائية، مشيراً إلى أن الإجراءات تخضع للمراجعة وفق الأوضاع الصحية.

وأردف: ضبطنا 742 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من #كورونا في الأسبوع الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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