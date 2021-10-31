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فيما رفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب دعوى قضائية للحفاظ على سرية وثائق البيت الأبيض المتعلقة بهجوم أنصاره على مقر «الكابيتول» كشفت وسائل إعلام أمريكية جانبًا من تفاصيلها.

وبينما رفع الرئيس الامريكي السابق، دعوى قضائية بهدف الحفاظ على سرية وثائق البيت الأبيض المتعلقة بهجوم أنصاره على مقر الكونجرس في السادس من يناير الماضي؛ قال مراقبون أن هذه الدعوى القضائية تهدف إلى عرقلة عمل اللجنة البرلمانية التي تحقق في دوره.

وحسبما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أثار دونالد ترامب حق السلطة التنفيذية في مسألة الإبقاء على سرية معلومات محددة عرقلة عمل اللجنة البرلمانية التي تحقق في دوره في هجوم الكابيتول.

لفتت «نيويورك تايمز» بالنقل عن، جون لاستر، رئيس قسم الوثائق الرئاسية في الأرشيف الوطني، في عهد ترامب، والوارد اسمه في الملف القضائي إلى حجة ترامب لإخفاء هذه الوثائق وعلى رأسها:«جدول أعمال البيت الأبيض اليومي؛ كونه يسرد نشاط وتصرفات الرئيس الأمريكي السابق، مثل اجتماعاته أو مكالماته الهاتفية».

وتتضمن قائمة وثائق البيت الأبيض التي طالب ترامب بالإبقاء على سريتها كذلك وثائق تمس العديد من مساعديه، مثل المستشارة الصحفية السابقة للبيت الأبيض كايلي ماكناني، والمستشار ستيفن ميلر أو رئيس الأركان السابق مارك ميدوز_ أحد الأشخاص الذين طالبهم ترامب بتجاهل مذكرات الاستدعاء للمثول أمام لجنة التحقيق.

وفيما اتهم مراقبون الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بعرقلة عمل اللجنة البرلمانية المعنية في التحقيق في هجوم الكابيتول أيدت لجنة تحقيق برلمانية أميركية الأسبوع الماضي إطلاق إجراءات قضائية بتهمة «عرقلة عمل الكونجرس» ضد ستيف بانون المستشار السابق لدونالد ترامب الذي يرفض المشاركة في هذه التحقيقات.

ستظل صور اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكابيتول، الذي كان يحتضن جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب، يوم السادس من يناير العام 2021 عالقة في أذهان كل من رأها ومحفورة بأسى وحزن في كتب التاريخ.

وأثار الاقتحام لوقف المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة صدمة ليس في الولايات المتحدة فقط بل بين أصدقائها وأعدائها في العالم على السواء. وتوالى التنديد من السياسيين الأمريكيين والرؤساء السابقين بهذا الحدث غير المسبوق الذي يمثل ضربة في الصميم للديمقراطية الأمريكية التي خط مسارها الآباء المؤسسين.