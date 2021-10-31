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جراحة استمرت ساعة ونصف.. تفاصيل استخراج مسمار من جمجمة طفل

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جراحة استمرت ساعة ونصف.. تفاصيل استخراج مسمار من جمجمة طفل جراحة استمرت ساعة ونصف.. تفاصيل استخراج مسمار من جمجمة طفل

كشف الدكتور عبدالرحمن الدنجاوي أخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى دمياط التخصصي تفاصيل نجاح عملية استخراج مسمار من جمجمة طفل يبلغ من العمر 15 عام.

قال «الدنجاوي» خلال تصريحات تلفزيونية، لقناة «mbc » الأحد، إن أغلب الشباب في محافظة دمياط يتجهون للعمل مبكرًا في حرف مثل النجارة، التي تتضمن بعض الآلات مثل الدباسة الهوائية التي تغرس المسامير بعمق في الكراسي أو ما شابه في عملية تشبه إطلاق الرصاصة، ويبدو انها سقطت على رأس الطفل أثناء العمل.

وأوضح أن المسمار كان يخترق أكبر وريد في المخ مما كان يهدد باحتمالية حدوث نزيف لا يمكن إيقافه بسهولة أثناء العملية الجراحية، موضحًا أن حالة الطفل الآن مستقرة وهو في منزله.

وعن تفاصيل الجراحة التي استغرقت من ساعة إلى ساعة نصف، فقال إن هذا الجراحات التي يتم فيها استخراج جسم غريب من المخ يتم التعامل معها بأكثر من طريقة، لذلك درسنا الحالة جيدًا من خلال الأشعة قبل البدء في إجراء العملية، وتم اختيار أفضل طريقة للتعامل مع الحالة دون إحداث نزيف، لافتًا إلى أنه حدث نزيف أثناء العملية لكنه كان بسيط وتم السيطرة عليه باستخدام بعض الأدوات المعدة من قبل الجراحة.

أضاف أنه تم إعداد من ثلاثة إلى أربعة أكياس دم تحسبًا لحدوث نزيف ولكن لم يتم استخدام أي واحد منهم حيث كان النزيف بسيطًا.

المصرى اليوم

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