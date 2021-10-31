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أسماء المحكوم عليهم بالمشدد فى الإنضمام لجماعة إرهابية

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أسماء المحكوم عليهم بالمشدد فى الإنضمام لجماعة إرهابية أسماء المحكوم عليهم بالمشدد فى الإنضمام لجماعة إرهابية

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ننشر أسماء المتهمين المحكوم عليهم برئاسة المستشار محمد فهمي، في قضية الانضمام لجماعة إرهابية بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 عاما و6 أخرين بالسجن المشدد 10 سنوات والمشدد 5 سنوات لمتهم وإنقضاء الدعوى المدنية لاخر للوفاة وبراءة أخر مع وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في إتهامهم بالإنضمام لجماعة إرهابية .

تضمن أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد كل من سراج منير ويونس طاهر ،كما شملت قائمة المحكوم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات كل من وليد محمد ويوسف محمد ومحمد محمد وأحمد عبدالوهاب، والمحكوم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات السيد بدر .،كما قضت المحكمة ببراءة المتهم خالد متولى وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أمجد محمد لوفاته

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات «لأنهم في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسّسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمون قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية».

كما أن «المتهمين اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة».

المصرى اليوم