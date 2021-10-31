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«الداخلية» تكشف حقيقة تداول عدم تنفيذ الأحكام القضائية لسيدة ضد طليقها لنفوذه

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«الداخلية» تكشف حقيقة تداول فيديو عدم تنفيذ الأحكام القضائية لسيدة ضد طليقها لنفوذه «الداخلية» تكشف حقيقة تداول عدم تنفيذ الأحكام القضائية لسيدة ضد طليقها لنفوذه

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطعين لإحدى السيدات إدعت خلالهما عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحها ضد طليقها لنفوذه

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تم نشره على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» من مقطعين فيديو لسيدة تضمن إستغاثة لعدم تنفيذ أحكام قضائية ضد طليقها، مُشيرةً إلى قيامه بطردها من منزلها وحرمانها من رؤية أنجالها منذ (8) سنوات بالرغم من حصولها على أحكام بالحضانة، إلا أن تلك الأحكام بزعم إستغلال الوالد لنفوذه، كما زعمت سابقة قيام الخفراء العاملين بمزرعة طليقها بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية برفع السلاح ضد قوة من رجال الشرطة، مُلتمسةً مُساعدتها في التحقيق في تلك الوقائع» .
وأضافت: «تم إستدعاء المشكو في حقه، حيث قدم موكله الصيغة التنفيذية للدعوى المتضمنة قرار ضم الطفلين إلى حضانته، وعدم قيام الشاكية بتقديم ثمة أحكام أخرى خلاف تلك الدعوى، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية تبين وجود مزرعة لوالد المشكو في حقه بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وعدم وجود ثمة مزارع بدائرة مركز شرطة القصاصين للمشكو في حقه، كما تبين عدم دفع قوة من مركز شرطة أبوصوير بمأموريات للمزرعة، ومن ثم تبين عدم صحة ما إدعته الشاكية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها» .

المصرى اليوم

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