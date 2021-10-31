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«النواب» يوافق على تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة

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«النواب» يوافق على تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة «النواب» يوافق على تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة

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وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة في مجموعه، وقرر تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.

وتنص المادة 80 أ وفقًا للتعديل على أن «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من:

1- يحصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

2- كل من أذاع بأي طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.

3- كل من نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أوإذاعته.

4- كل من قام بجمع الاستبيانات أوالإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.

فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن. يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

المصرى اليوم

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