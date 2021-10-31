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"المدفع": هذه أبرز الظواهرالجوية المُسجلة في 5 مناطق خلال أكتوبر

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"المدفع": هذه أبرز الظواهرالجوية المُسجلة في 5 مناطق خلال أكتوبر "المدفع": هذه أبرز الظواهرالجوية المُسجلة في 5 مناطق خلال أكتوبر
أكد أن الخريف هذا العام سيشهد انخفاضاً في الحرارة وزيادةً في الرطوبة

أكد كبير متنبئي الظواهر الجوية بالمركز الوطني للأرصاد فهد بن بوبكر المدفع، أن شهر أكتوبر لعام 2021م الذي نودّعه غدًا يُعتبر من شهور فصل الخريف في المملكة العربية ، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي، وتزداد نسبة الرطوبة، ويظهر هذا ملموساً في منتصفه وآخره في نصف الأرض الشمالي.

وأوضح أن مخرجات المعلومات والبيانات للظواهر الجوية الإحصائية للنماذج العددية لإدارة البحث والتطوير والابتكار في المركز الوطني للأرصاد على التقسيم الجغرافي لمناطق المملكة العربية السعودية كشفت بعض الظواهر الجوية على 5 مناطق رئيسية على النحو التالي:

المنطقة الغربية (جدة - مكة المكرمة - المدينة المنورة) تم رصد حدوث تكرار عدد (1-2) عوالق ترابية، وكذلك حدوث تكرار عدد (5-7) ضباب خفيف.

فيما شهدت المنطقة الجنوبية (أبها - الخميس - جازان) حدوث تكرار عدد (02-11) عواصف رعدية وحدوث تكرار عدد (1-2) عواصف رعدية ممطرة، وكذلك حدوث تكرار عدد أتربة مثارة وعوالق ترابية مرة واحدة،وكذلك حدوث تكرار عدد شبورة مائية أو الضباب (4 -11)، والمنطقة الوسطى (الرياض - القصيم - وادي الدواسر) حدوث عدد تكرار (01-02) أتربة مثارة وعوالق ترابية.

أما المنطقة الشرقية (الدمام - الظهران - الأحساء) فتشهد حدوث تكرار شبورة مائية أو ضباب (14-26)، وكذلك حدوث تكرار عدد (02-04) أتربة مثارة وعوالق ترابية، والمنطقة الشمالية (تبوك - القريات - عرعر) حدوث عدد تكرار (1-2) أتربة مثارة وعوالق ترابية.

وتوقّع "المدفع" أن يشهد شهر نوفمبر مرور المنخفضات على المملكة العربية السعودية، ونسبة الأمطار فيه عالية على جميع المناطق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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