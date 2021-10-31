نتناولها كثيراً.. 3 أطعمة تزيد خطر الإصابة بتجلّطات الدم

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احتمال الإصابة يزيد لدى المسنين ومرضى القلب والأوعية

كشف اختصاصي المناعة الطبيب الروسي أندريه بروديوس، عن ثلاث مواد غذائية تزيد خطر الإصابة بتجلّطات الدم.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قال الطبيب في بثّ "القناة الأولى" الروسية: إن احتمال الإصابة بتجلطات الدم يزداد لدى المسنين المعانين من مرض توسّع الأوردة، والأشخاص المعانين من أمراض القلب والأوعية الدموية، والذين يمارسون أسلوب حياة خاملاً.

وأشار إلى أن الأشخاص من مجموعات الخطر هذه يجب أن يتجنّبوا تناول المواد الغذائية التي تضم كمية كبيرة من فيتامين K الذي يرفع تخثّر الدم، الأمر الذي يمكن أن يسبب تجلط الدم.

وأضاف: "هناك ثلاث مواد غذائية رئيسية تضم كمية كبيرة من فيتامين K وهي البقدونس والسبانخ والريحان.. علاوة على ذلك فإن البقدونس يعد بطلاً مطلقاً في هذا المجال، فـ100 غرام من البقدونس تحتوي على 20 جرعة يومية من فيتامين K... أما هذه الكمية من الريحان والسبانخ فتحتوي بدورها على 7 جرعات يومية و6 جرعات".

ووافقت على ذلك مقدمة البرامج التلفزيونية الروسية إيلينا ماليشيفا، موضحة أن تجاوز الجرعة اليومية من فيتامين K بمقدار 20 مرة في البقدونس تشكل خطراً صحياً. وقالت: "أي أن مخاطر ظهور تجلط الدم أعلى بمقدار 20 مرة مما هي عليه في الحياة العادية".

ورغم أننا نتناول هذه المواد الغذائية كثيراً، شددت "ماليشيفا" على أنه يجب على جميع مرضى تصلّب الشرايين ودوالي الأوردة والمرضى الذين يتناولون مضادات التخثر حذف البقدونس والريحان والسبانخ من نظامهم الغذائي.