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مجاناً.. «التعليم» تدرب معلمي المدارس الخاصة على المنظومة الجديدة للصف الرابع الابتدائي

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مجاناً.. «التعليم» تدرب معلمي المدارس الخاصة على المنظومة الجديدة للصف الرابع الابتدائي مجاناً.. «التعليم» تدرب معلمي المدارس الخاصة على المنظومة الجديدة للصف الرابع الابتدائي

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وافق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تنفيذ البرنامج التدريبى لمعلمى الصف الرابع من الحلقة الابتدائية بالمدارس الخاصة، والمدارس الخاصة لغات عن طريق الفيديو كونفرانس الافتراضية وبالمجان، وذلك حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب بجميع مدارس .

ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به الوزارة من متابعة جادة وفعالة من أجل الاستمرار في نجاح منظومة التعليم الجديدة، واستكمالًا لحصاد برامج تدريب القيادات التعليمية، والسادة معلمى المواد الأساسية والأنشطة، والموجهين على مناهج الصف الرابع من الحلقة الابتدائية بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية لغات والذى بلغ به إجمالي الفرص التدريبية (127411) فرصة تدريبية.

المصرى اليوم

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