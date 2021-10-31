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ضبط متهم بـ«الاتجار في النقد الأجنبي» خارج السوق المصرفية

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ضبط متهم بـ«الاتجار في النقد الأجنبي» خارج السوق المصرفية ضبط متهم بـ«الاتجار في النقد الأجنبي» خارج السوق المصرفية

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ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الأحد، أحد الأشخاص، لاتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وأفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بممارسة أحد الأشخاص- يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية– مقيم بمحافظة مطروح، نشاطًا إجراميًا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنـبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون متخذاً من نطاق محافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تعامله في النقد خارج نطاق المصارف المعتمدة وضُبط بحوزته مبالغ مالية عملات «محلية – أجنبية»- وهاتفي محمول، وبفحص الهواتف فنيًا تبين وجود العديد من المحادثات على تطبيقي «الواتس آب – ماسنجر» بينه وبين العديد من عملائه تدل على نشاطه المؤثم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط مرتكبيها.

المصرى اليوم

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