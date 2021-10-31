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قرد "يمتطي" زرافة.. قصة لقطة حيّرت كل من شاهدها

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قرد "يمتطي" زرافة.. قصة لقطة حيّرت كل من شاهدها قرد "يمتطي" زرافة.. قصة لقطة حيّرت كل من شاهدها
هل هذا حقيقي؟

قرد

خلال رحلة سفاري مشوقة بين طبيعة أوغندا، ظهرت زرافة وعدد من القردة في مرمى نظر المصور ديرك-يان ستيهاور، وسرعان ما علم "ستيهاور" أن الموقف سيشكّل صورة طريفة، لكنها محيرة.

وفي هذا العام، أُدرجت صورته ضمن القائمة النهائية للصور المرشحة لجائزة كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي.

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، التقط "ستيهاور" الصورة خلال رحلة سفاري في منتزه "شلالات مورشيسون" الوطني بأوغندا قبل عدة أعوام، وتُظهر الصورة قرداً "يركب" على ظهر زرافة.

ويروي "ستيهاور" قصة الصورة قائلاً: خلال رحلته، تواجدت زرافتان على مقربة من عدد من القردة التي كانت تلعب مع بعضها على غصن شجرة.

وقد توجهت إحدى الزرافتين نحو سيارة المصور، بينما كان أحد القرود يجلس فوق غصن الشجرة، وشعر المصور أنه يقترب من رؤية مشهد رائع يستحق التصوير، فاستعد بالكاميرا.

وفي اللحظة التي كانت الزرافة تقترب فيها من الغصن الجالس عليه القرد، تكوّن مشهد رائع، فالتقط المصور عدة صور سريعاً مع تحرّك الزرافة، كانت إحدى الصور هي القرد الذي "يمتطي" الزرافة.

ويرى "ستيهاور" أن الوهم الذي يوحي أن القرد يجلس على ظهر الزرافة كان العامل الجذّاب للصورة.

ويتابع قائلاً: "يظن الأشخاص الذين يلقون نظرة سريعة (على الصورة) أن القرد على ظهر الزرافة حقاً، لكن هذا غير حقيقي، فيصابون بالحيرة وهم يحاولون فهم الصورة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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