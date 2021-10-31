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«صيدلة حلوان» تنظم المعرض الخيري الرابع للملابس والمشغولات

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«صيدلة حلوان» تنظم المعرض الخيري الرابع للملابس والمشغولات «صيدلة حلوان» تنظم المعرض الخيري الرابع للملابس والمشغولات

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تنظم كلية الصيدلة جامعة حلوان المعرض الخيري الرابع للملابس والمشغولات، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد الكلية.

وتتم فعاليات المعرض من الإثنين الموافق ١ نوفمبر وحتى الخميس الموافق ٤ نوفمبر بصالة المطعم المركزى بالحرم الجامعي.

ويأتي المعرض في إطار اهتمام الجامعة وكلية الصيدلة بتعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التكافل في المجتمع الجامعى، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة لدى منتسبيها، وتقديم منتجات بجوده عاليه وأسعار رمزيه من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها.

ويضم المعرض مجموعة من الملابس والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطلاب بأسعار مخفضة، بهدف تلبية إحتياجات الطلاب وخدمة البيئة المحيطة، بالإضافة إلى حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الإجتماعية لأبناءها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد إحتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة. ويخصص دخل المعرض لصالح صندوق التكافل الاجتماعي بالكلية ودعم الطلاب الغير قادرين.

المصرى اليوم

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