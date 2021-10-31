CBC تمتلك حق بث حفل افتتاح الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية

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تنطلق فعاليات الدورة ال 30 لمهرجان الموسيقى العربية، غدًا الأثنين، 1 نوفمبر، المهداه لروح الموسيقار عبده داغر، الموسيقار جمال سلامة، على خشبة مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، الحفل الذي يشهد حضور وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، د.مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، الأستاذة رتيبة الحفني مديرة المهرجان، ويتضمن الحفل مختارات من مؤلفات الموسيقار عبده داغر والموسيقار جمال سلامة، تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، وتقدم الفنانة إيناس عبدالدايم صوليست فلوت، بمشاركة صوليست كمان الفنان حسن شرارة، والفنان أحمد إبراهيم، ريهام عبدالحكيم، ياسر سليمان، بقيادة المايسترو ناير ناجي.

الحفل سيتم بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة قنوات cbc بعدد كبير من الكاميرات، حسبما أكد محمد منير مدير إدارة الاعلام بدار الأوبرا المصرية في تصريحات خاصة للمصري اليوم، مؤكدًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حصلت على حقوق بث كل فعاليات وحفلات المهرجان بكل المسارح، سواء مسرح النافورة أو معهد الموسيقى أو الجمهورية أو مسارح الاسكندرية أودمنهور.