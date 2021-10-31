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زعماء مجموعة العشرين يسعون لإحداث انفراجة بشأن المناخ

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زعماء مجموعة العشرين يسعون لإحداث انفراجة بشأن المناخ زعماء مجموعة العشرين يسعون لإحداث انفراجة بشأن المناخ
في ثاني يوم من محادثاتهم في العاصمة الإيطالية روما

زعماء مجموعة العشرين يسعون لإحداث انفراجة بشأن المناخ

استأنف زعماء دول مجموعة العشرين اليوم، ثاني يوم من محادثاتهم في العاصمة الإيطالية روما، حيث يواجهون المهمة الصعبة المتعلقة بتجاوز خلافاتهم بشأن كيفية التصدي لانبعاث الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض قبل قمة حاسمة تعقدها الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الذي يرأس مجموعة العشرين هذا العام، في كلمة له أثناء افتتاحه مناقشات اليوم: "إن مكافحة تغير المناخ هي التحدي المصيري في عصرنا".

وأضاف: "إما أن نتحرك الآن ونواجه تكلفة الانتقال، وننجح في نقل اقتصادنا إلى مسار أكثر استدامة، أو نتأخر وندفع ثمناً أعلى بكثير لاحقاً، ونواجه خطر الفشل".

وسيبدأ زعماء العالم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ غداً الاثنين لمدة يومين بإلقاء خطب يمكن أن تشمل بعض التعهدات الجديدة بخفض الانبعاثات، قبل أن يبدأ المفاوضون الفنيون مناقشات صعبة حول قواعد اتفاق باريس للمناخ لعام 2015م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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