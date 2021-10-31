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السفير المصري في بودابست يزور المصنع المنتج لعربات القطار لصالح هيئة سكك حديد

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السفير المصري في بودابست يزور المصنع المنتج لعربات القطار لصالح هيئة سكك حديد مصر السفير المصري في بودابست يزور المصنع المنتج لعربات القطار لصالح هيئة سكك حديد

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في إطار متابعة تنفيذ عقد توريد 1300 عربة قطار لصالح هيئة سكك حديد بواسطة التحالف المجري الروسي، قام السفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، بزيارة مصنع دوناكاسي الذي يتم فيه إنتاج عربات قطار السكة الحديد. وكان في استقبال السفير المصري نائب مدير شركة ترانسماش هولدنج الممثلة للتحالف ومدير المصنع فضلاً عن عدد من المسئولين المجريين والروس بالشركة، وقاموا باصطحابه في جولة تفقدية لخط الإنتاج الخاص بالعربات المكيفة التي يجري تصنيعها لمصر حالياً، وبحيث يتم انتاج 51% من إجمالي الصفقة بالمجر.

وخلال الزيارة، أكد السفير الشناوي علي الأهمية التي توليها مصر لهذه الصفقة كونها تستهدف تطويرا شاملاً ونقله نوعية في أحد المرافق الحيوية في مصر والذي يستخدمه يوميًا الملايين من المواطنين المصريين، بالإضافة إلى كونها الصفقة الأكبر في تاريخ العلاقات بين مصر والمجر وكذا في تاريخ قطاع السكك الحديدية بالمجر، مُشدداً على أن زيارة رئيس الجمهورية للمجر في شهر أكتوبر 2021 شهدت التباحث حول الاستفادة من الخبرات المجرية الكبيرة في مجال السكك الحديدية بما يضمن نقل وتوطين صناعة القطارات في مصر.

المصرى اليوم

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