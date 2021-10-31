تعرف على أغلي حلبة فورمولا 1 في العالم

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نشر الموقع الرسمي لبطولة العالم فورمولا 1 تقريراً موسعاً بعنوان «مرسى ياس» الحلبة الأغلى على الإطلاق.

وأكد التقرير أن حلبة ياس في أبوظبي التي افتتحت في 2009 بعد أعمال شارك فيها نحو 14 ألف عامل بمجموع 35 مليون ساعة عمل هي الأغلى، وتعد تحفة معمارية متطورة تكنولوجياً والأميز في عالم سباقات الفورمولا- 1.

وتُعد الحلبة جزءاً من مشروع مستمر في جزيرة ياس، التي تضم فنادق ومراكز بيع بالتجزئة ومشاريع سكنية ومتنزهات ترفيهية رائدة عالمياً، منها: عالم فيراري وياس ووتر وورلد وعالم وارنر براذرز أبوظبي وملعب ياس لينكس للجولف.

وأشاد التقرير بالتطور التكنولوجي في الحلبة، وميزة أن جميع المقاعد البالغ عددها 45 ألف مغطاة بالكامل، إلى جانب أماكن أخرى بميزات إضافية لمتابعة المنافسات رفعت الطاقة الاستيعابية خلال النسخ الماضية إلى 60 ألف متفرج.

التقرير اعتبر أن أكثر الميزات شهرة في حلبة مرسى ياس هو وجود فندق دبليو أبوظبي، الذي يعتبر أول فندق تم بناؤه على حلبة سباقات فورمولا 1 مستوحى من سرعة سباقات السيارات وجماليات الفن الإسلامي القديم.

كما أبرز التقرير ميزة الحلبة التي ينطلق فيها السباق قبل غروب الشمس ليكون السباق الوحيد في العالم الذي يقام عند الغسق، ثم يستكمل بعد غروب الشمس، من خلال تشغيل نحو 4700 مصباح إضاءة في أكبر تركيب إضائي لموقع رياضي دائم في العالم، ليضمن انتقالاً سلساً للسائقين من النهار إلى الليل.

من جانبه، أكد الطارق العامري، المدير التنفيذي لحلبة مرسى ياس، إحدى أهم وأكبر المرافق الرياضية في الإمارات والشرق الأوسط، أن نسبة الإنجاز في التعديلات الجديدة لتطوير مسارات ومنحنيات مضمار الحلبة، وصلت إلى 95% حتى الآن.

وأوضح أن نسبة 5% المتبقية، عبارة عن اللمسات الأخيرة والتجارب العملية التي ستجرى عليها، قبل استخدامها رسميًا في ديسمبر المقبل، في جولة جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1.

وأضاف أن جولة 2021 في ديسمبر المقبل، ستكون استثنائية بكل المقاييس، لأنها ستحمل رسالة من الإمارات للعالم بالتعافي من كورونا.

وأوضح أنه سيسمح فيها بالحضور بالنسبة الأقصى من الجماهير والزائرين من عشاق رياضات السيارات، كما سيقام على هامشها، العديد من الفعاليات المصاحبة والسباقات التي يجري تنظيمها لأول مرة.

وقال العامري لوكالة أنباء الإمارات «حلبة ياس جزء من استراتيجية حكومة الإمارات عمومًا، وأبوظبي على وجه الخصوص، الهادفة إلى أن تكون منصة عالمية للسياحة والرياضة معًا».

وأردف «بناء عليه، فإن النسخة 13 من جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1 للعام الجاري، ستشهد العودة الكاملة للجماهير والزائرين بسعة استيعابية 100%، لنحتفل مع العالم بتغلبنا على الجائحة».

وتابع «السياحة عنصر مهم من معادلتنا في العمل، ونطلق عليها معادلة الـ 50% من الجمهور الخارجي، على أن نستهدف معها 50% من الجمهور المحلي، في الفعالية الرئيسية التي تستضيفها الحلبة، وهي جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1».

وقال «وضعنا آليات وقوانين ونظم إدارة تخدم أهدافنا، ومما لا شك فيه أن عام الخمسين أعطانا طاقة إيجابية، وجدد لدينا الحوافز للمزيد من العطاء والتميز».