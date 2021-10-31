حفلات مهرجان الموسيقى العربية.. ماجدة الرومي وسميرة سعيد وأصالة لن تبث على الهواء مباشرة

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أكد محمد منير، مدير إدارة الإعلام بدار الأوبرا المصرية، أن حفلات مهرجان الموسيقى العربية بدورته ال 30 التي تنطلق غدًا، لن يتم بثها على الهواء مباشرة عبر شاشات المحطات الفضائية، وأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حصلت على حقوق البث وستقوم بتسجيل كل حفلات المهرجان في كل المسارح لتتاح لها فرصة عرضها فيما بعد، وقد يتم بث بعض الحفلات على الهواء مباشرة.

الدورة 30 من المهرجان يشارك فيها 10 دول ممثلة في الدورة ال 30 من المهرجان هي مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الاردن، عمان، بمشاركة ١٠١فنان منهم ٩٥ مطرب ومطربة.

وتتضمن حفلات المهرجان التي تبدأ الثلاثاء، 2 نوفمبر، حفل الفنان زياد برجي من لبنان، والمطربة الكبيرة سميرة سعيد تحت قيادة المايسترو محمد عرام.

بينما يشهد ثالث أيام المهرجان الأربعاء 3 نوفمبر، حفل للمطربة مي فاروق، والفنان الكبير عبادي جوهر من السعودية، تحت قيادة المايسترو سليم سحاب.

يتبعه حفل للمطرب مدحت صالح بمشاركة صوليست البيانو عمرو سليم، وتحت قيادة المايسترو أحمد عامر، الخميس 4 نوفمبر، ويحيي الفاصل الأول من الحفل كل من رحاب عمر ووليد حيدر ونهى حافظ، إبراهيم راشد.

وتتضمن حفلات النافورة حفل للمطرب عاصي الحلاني، الجمعة 5 نوفمبر، للمايسترو أحمد عامر، ويتضمن الفاصل الغنائي الأول فقرة بمشاركة صوليست القانون الفنان فرات قدوري من العراق، والمطربة مي فاروق.

ويحيي المطرب وائل جسار حفل السبت السادس من نوفمبر، بصحبة المايسترو عادل عايش، ويحيي الفاصل الغنائي الأول الفنانة فرح الموجي وأحمد عصام، ياسر سليمان، إيمان عبدالغني، إيهاب عبدالواحد.

ويشهد مسرح النافورة الاحتفال بمئوية الفنان الكبير وديع الصافي، الأحد 7 نوفمبر، بمشاركة الفنانة أميرة أحمد، طوني وديع الصافي، معين شريف، تحت قيادة المايسترو سليم سحاب، ويحيي الفاصل الثاني من الحفل المطرب محمد محسن والمطربة آيات فاروق بصحبة المايسترو أحمد عامر.

وتحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي يحيي المطرب مروان خوري حفله الأثنين 8 نوفمبر، ويتضمن الفاصل الغنائي الثاني فقرة للمطربة فايا يونان، وصوليست القانون ماجد سرور.

ويحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفل ضمن فعاليات المهرجان الثلاثاء 9 نوفمبر، بصحبة فرقته الموسيقية، يليه حفل المطرب على الحجار الأربعاء 10 نوفمبر، تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي، وبمشاركة الفنانة وعد البحري وحنان عصام وأحمد عفت.

وبعد نجاح حفلاته الأخيرة في العراق والسعودية يحيي المطرب هاني شاكر حفل على مسرح النافورة 11 نوفمبر، مع المايسترو محمد الموجي، وبمشاركة كنزي ومحمد حسن وكارمن سليمان.

ويشهد يوم الجمعة 12 نوفمبر حفل المطرب محمد عساف، المطربة جنات، بمشاركة محمد رشاد وصابرين النجيلي، صوليست كمان ليث صديق، تحت قيادة المايسترو محمد الموجي.

يتبعه حفل الفنان صابر الرباعي مع المايسترو هاني فرحات، السبت 13 نوفمبر، وتحيي الفاصل الأول من الحفل المطربة ريهام عبدالحكيم.

وتختتم حفلات المهرجان مع المطربة أصالة بصحبة المايسترو مصطفى حلمي، الأحد 14 نوفمبر، وبحفل للمطربة الكبيرة ماجدة الرومي مع المايسترو نادر عباسي، الأثنين 15 نوفمبر.