قانونيون: الإمتناع عن تنفيذ حكم «صرف الإنسولين» يعرض رئيس التأمين الصحي للحبس والعزل من الوظيفة

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تنتظر المئات من أسر الأطفال مرضي السكر تنفيذ هيئة التأمين الصحي للحكم النهائي الذي صدر أمس الأول من مجلس الدولة بإلزام الهيئة بصرف الإنسولين بكل أدواته من أقلام حقن وأجهزة قياس وشرائط للتلاميذ مصابي السكري مجانا، وذلك في ظل أزمة نقص الإنسولين التي عانت منها هذه الأسر والتي وصلت إلى إستغاثتهم قبل عدة أشهر بالرئيس عبالفتاح السيسي للتدخل وإنهاء معاناتهم في ظل إرتفاع سعر الإنسولين بالصيدليات وكذلك الأدوات الأخري الملحقة به, إذا ما ظل هذا النقص مستمر وعجز «التأمين الصحي» عن حل الأزمة.

الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وأكدت نهائية شهادة من المحكمة الإدارية العليا، أصبح له من القوة والحجية ما يضمن حقوق هؤلاء الأطفال في الحصول على علاجهم, خاصة وأن القانون يضع ممثل التأمين الصحي تحت طائلته حال إمتناعه عن تنفيذ هذا الحكم االذي أصبح سارياً فور صدوره واجب النفاذ بمسودته وبدون إعلان.

يقول محمد ميزار المحامي بالنقض والإدارية العليا أن الإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي يعد جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات بعقوبة تصل للحبس، فقد نص القانون في مادته 2/123 على إنه «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أواللوائح أو تاخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي 8 ايام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف العمومي.

ووفقا لحكم محكمة القضاء الإداري فإن الجهة المختصة بتنفيذه هي هيئة التأمين الصحي ورئيسها هو الموظف العام المعني بتنفيذ الحكم بصفته المطعون ضده ومن صدر إلزامه بتطبيق ما جاء بمضمون الحكم، وبالتالي فإمتناعه عن التنفيذ وثبوت توافر جريمة الإمتناع يعرضه للحبس والعزل من وظيفته.