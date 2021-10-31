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ملك أحمد زاهر تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

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ملك أحمد زاهر تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات ملك أحمد زاهر تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

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أعلنت الفنانة ملك أحمد زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتبت «زاهر» عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، الأحد: «جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل التقدير والإمتنان لجميع المؤسسات الحكومية وفريق العمل القائم».

أضافت: «أتمنى للجميع النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع، كل شكري وإحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعباً».

يذكر أن ليلى أحمد زاهر أعلنت أمس السبت حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة، موجهة الشكر للحكومة الإماراتية.

المصرى اليوم

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