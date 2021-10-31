جامعة عين شمس تحصد نصف جوائز مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي بالمغرب

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حصد فريق التمثيل المسرحي بجامعة عين شمس المشارك في الدورة الرابعة عشر لمهرجان المسرح الجامعي بمدينة طنجة المغربية الذي يقام تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب، بالعرض المسرحي (سالب صفر)، أربعة جوائز من إجمالي ٨ جوائز، وذلك تحت رعاية أ. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

و حصل الطالب إسلام خالد على جائزة أفضل ممثل وحصلت الطالبة ليالي خلف على جائزة أفضل ممثلة في سابقة هي الأولى من نوعها في هذا المهرجان وهي الحصول على جائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة لممثلين من نفس العرض.

كما حصد العرض المسرحي ( سالب صفر) جائزة أفضل عرض يعبر عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى جائزة أفضل تأليف مسرحي للمؤلف مصطفي طلعت.

كما تم ترشيح العرض لجائزة أفضل مخرج بالمنافسة مع العرض البرتغالي وأيضا تم ترشيحه للجائزة الكبري مع العرض البرتغالي بالإضافة إلى ترشيحات جوائز افضل ممثل تنافس عليها ثلاث طلاب من جامعة عين شمس في ظاهرة فريدة لم تحدث من قبل أن يكون المرشحين لأفضل ممثل ثلاثة من نفس العرض.

وشاركت جامعة عين شمس في منافسات المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بمدينه طنجة في المملكه المغربية مع ١٤ عرض مسرحي من ١٢ دولة عربية وأجنبية، والعرض المسرحي من إنتاج الإدارة العامة لرعاية الشباب التابعة لقطاع التعليم والطلاب.

فيما هنأ د. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، الفائزين ووعدهم بتكريم جميع أعضاء الوفد التكريم اللائق والمناسب نظرا للانجاز الكبير في مهرجان دولي عالمي .

العرض المسرحي ( سالب صفر) فريق المسرح الجامعي بجامعة عين شمس

العرض المسرحي ( سالب صفر) فريق المسرح الجامعي بجامعة عين شمس

العرض المسرحي ( سالب صفر) فريق المسرح الجامعي بجامعة عين شمس

العرض المسرحي ( سالب صفر) فريق المسرح الجامعي بجامعة عين شمس