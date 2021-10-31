الخبير البيئى مجدي علام : الدول الصناعية سبب التغير المناخي وعليها إصلاح ما أفسدته

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قال الدكتور مجدى علام الخبير الدولى في شؤون البيئة أن مؤتمر الأطراف ال٢٦ بشأن تغير المناخ والذى تترأسه المملكة المتحدة، يعد المؤتمر الثانى والذى نظمته الأمم المتحدة في ريو دى جانيرو بالبرازيل عام 1992، وأطلقت عليه «قمة الأرض» وتم فيه اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأشار علام في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أنه حضر المؤتمر الأول للمناخ في ريو دى جانيرو بصحبة الدكتور مصطفى كمال طلبة خبير البيئة العالمى، ولم يكن هناك اتفاقية ملزمة للدول بشأن التغير المناخى وإنما كانت مسودة، وتحولت إلى اتفاقية عام 2015 وهى ما تعرف باتفاقية باريس عندما اتفقت الدول أنه آن الآوان لتتحول المسودة إلى اتفاقية ملزمة ويوقع عليها دول العالم.

وكشف علام أن مؤتمر الأطراف ال٢٦ والمنعقد في المملكة المتحدة يواجه مشكلتين، وهى إشكالية الدول الصناعية المتسببة في إحداث التغير المناخى والأخرى الغير مسئولة، وقال :«إن الثورة الصناعية التي حدثت في أوروبا السبب الرئيسي في إحداث التغير المناخى، إلا أن الدول الصناعية الكبرى والتى يصل عددها إلى 20 لا تريد الاعتراف بذلك مؤكدة أنه لا فرق بين دول غنية وأخرى فقيرة، رغم أن مصر تصدر 5.% من الانبعاثات فقط بنسبة تقل عن نصف في المائة.

وأشار علام أنه يجب على الدول الصناعية تحمل المسئولية فيما أفسدته من المناخ من خلال المنح ومساعدة الدول الفقيرة والنامية في تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا ونقل خبرتها في مجال الزراعة لأن القطاع الزراعى والرى من أكثر القطاعات المتضرة بالتغير المناخى، كذلك تركيب الطاقة الشمسية والرياح .

وتوقع علام حدوث انفراجة بعد الكوارث الطبيعية الأخيرة مثل العواصف الشديدة وحرائق الغابات في عدد من الدول الكبرى.

وجدير بالذكر توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم، إلى مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة للمشاركة في الشق الرئاسى رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف ال٢٦ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذى تترأسه المملكة المتحدة وبحضور عدد من رؤساء وقادة دول العالم.