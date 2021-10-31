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حملة لإزالة الإشغالات بشباس الملح مركز دسوق

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حملة لإزالة الإشغالات بشباس الملح مركز دسوق حملة لإزالة الإشغالات بشباس الملح مركز دسوق

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بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالتصدي لظاهرة الإشغالات، اشرف المحاسب السيد عبدالستار رئيس مركز ومدينة دسوق على تنفيذ حملة ازالة الإشغالات بقرية شباس الملح بداءرة المركز، وبإشراف محمد جميل، نائب رئيس المدينة لشئون القرى ومهندس احمد المصرى رئيس قرية شباس الملح وقسم الإشغالات بالوحدة وفريق العمل بالوحدة بشباس الملح، وقال رءيس المدينه أنه تم تنفيذ ازالة قرارات أشغال للأكشاك وتندات على المصرف المغطي بمدخل قريه شباس الملح باجمالى 7.

كما تم تنفيذ الازالة وفتح الشوارع وإزالة كل أشكال وصور الإشغالات والتعديات على الأرصفة ونهر الطريق بمدخل شباس الملح لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع وتحقيق الانضباط العام، ويأتى ذلك دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار في الشارع وجارى التنسيق للمرحلة الثانية من رفع كافة الاشغالات بقرية شباس الملح، وجميع قري مركز دسوق.

المصرى اليوم

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