أول ظهور لـ نيللي كريم وزوجها على السجادة الحمراء في افتتاح «قرطاج السينمائي»

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ظهرت الفنانة نيللي كريم على السجادة الحمراء، بصحبة زوجها لاعب الأسكواش السابق هشام عاشور، خلال تكريمها ضمن افتتاح مهرجان القرطاج السينمائي بتونس.

نيللي كريم

وظهرت نيللي بصحبة زوجها لأول مرة في ظهور رسمي على السجادة الحمراء، إذ ارتدت فستان جذاب أنيق باللون الأسود، بالإضافة إلى ارتداء زوجها بدلة سوداء هو الآخر.

نيللي كريم و هشام عاشور

وتستمر فعاليات مهرجان قرطاج في الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 06 نوفمبر 2021، ويعرض في الدورة الجديدة ما يقارب 750 فيلما سينمائيا من 45 دولة، ومن أبرز الأفلام المشاركة «علي العربي» و«خديجة» من مصر، و«أعنف حب» من لبنان، و«عرنوس» من الأردن، و«جينز» من المغرب.