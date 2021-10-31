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«بعمل بوتكس وفيلر».. نادين نسيب نجيم تكشف سر جمالها ( )

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«بعمل بوتكس وفيلر».. نادين نسيب نجيم تكشف سر جمالها (فيديو ) «بعمل بوتكس وفيلر».. نادين نسيب نجيم تكشف سر جمالها ( )

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع للفنانة نادين نسيب نجيم، حيث كشفت الفنانة عن سر جمالها المتجدد وشبابها الدائم، وذلك على هامش إحدى الحفلات التي شاركت فيها أمس بمصر .

وقالت نادين نجيم خلال الفيديو :«اللى بيقلكن بنشرب مايه وبلعب لا، بنعمل بوتكس وفيلر واتشجعوا واعملوا وظبطوا حلكم».

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل «صالون زهرة» وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي.

المصرى اليوم

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