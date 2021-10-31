أخبار عاجلة

القوات المتمردة تنفي تحول أديس أبابا لحمام دم -
عضو مجلس الشورى يهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه الحكم -
"الشرعية" تكبّد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال معارك طاحنة في مأرب -
الأمير مقرن يغادر المستشفى.. والألسن تلهج بالشكر لله على سلامته -
العرض الأول لفيلم «أبوصدام» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي -
الصحة: تطعيم نصف مليون مواطن يوميا باللقاحات المضادة لـ«كورونا» -
«بالدعاء».. ناهد السباعي تحيي الذكرى الثانية لوفاة هيثم أحمد زكي -
المصدر الأكبر للتلوث في العالم.. الصين تعلن حربا شاملة لتنقية الهواء والماء والحد من الكربون -
محافظ الجيزة ناعيًا ضحايا انفجار أسطوانة الغاز: تغمدهم الله بواسع رحمته -
بيان جديد من الأزهر بشأن الانتحار: المؤمن يرى الشدائد والابتلاءات سنة حياتية حتمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

نجوم الفن حضور في حفل «صوت السينما» بقصر عابدين

Print
نجوم الفن حضور في حفل «صوت السينما» بقصر عابدين نجوم الفن حضور في حفل «صوت السينما» بقصر عابدين

لاقتراحات اماكن الخروج

شهد حفل صوت السينما للمطرب مدحت صالح والمطربة ريهام عبدالحكيم، أمس، حضور عدد ضخم من الجماهير والشخصيات العامة والفنانين، من داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، الحفل الذي شهد احياء لتراث الموسيقى والغناء لأهم أفلام السينما المصرية على مدار تاريخها، بحضور ليلي علوي، وإلهام شاهين، وسوسن بدر، وهاني مهني، ونور، وإدوارد، ودينا فؤاد، وأنوشكا، وسامية الطرابلسي، وأحمد تهامي، وسهير جودة.

حيث إستمتع الحضور بالعديد ومن الأغاني التي تم تقديمها بتوزيع أوركسترالي جديد، ومنها «عشانك يا قمر» و«أهواك» لـ عبدالحليم حافظ من فيلم أيام وليالي، وفيلم بنات اليوم، و«قلبي دليلي» لـ ليلى مراد من فيلم «قلبي دليلي»، و«الدنيا ريشة في هواه» لـ سعد عبدالوهاب من فيلم «علموني الحب»، و«أنا لسه صغيرة» من فيلم صغيرة على الحب، و«حاجة غريبة» لشادية وعبدالحليم من فيلم معبودة الجماهير، وغيرها العديد من الأغاني الأخري الشهيرة والمميزة.

يُذكر أن «صوت السينما» هي حفلات حية مُباشرة تم إطلاقها للإحتفال بتراث الحافل بالأعمال السينمائية الخالدة عبر 125 عامًا، وستُقام داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، مع اتباع كافة اجراءات الأمن والسلامة الإحترازية والتعقيم للحماية من «كوفيد 19».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب بـ«الشيوخ»: مشروع قانون التخطيط العام يتوافق «مصر 2030»

نائب بـ«الشيوخ»: مشروع قانون التخطيط العام يتوافق «مصر 2030»

مصرع فني في حريق برج تقوية محمول بالسويس

مصرع فني في حريق برج تقوية محمول بالسويس

السيسي: مصر تنتهج مسارًا تنمويًا مدعومًا بإرادة وقرار سياسي واستقرار مكتمل الأركان

السيسي: مصر تنتهج مسارًا تنمويًا مدعومًا بإرادة وقرار سياسي واستقرار مكتمل الأركان

ورقة بحثية ترصد قطاع المحليات في مصر

ورقة بحثية ترصد قطاع المحليات في مصر