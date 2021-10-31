نجوم الفن حضور في حفل «صوت السينما» بقصر عابدين

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شهد حفل صوت السينما للمطرب مدحت صالح والمطربة ريهام عبدالحكيم، أمس، حضور عدد ضخم من الجماهير والشخصيات العامة والفنانين، من داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، الحفل الذي شهد احياء لتراث الموسيقى والغناء لأهم أفلام السينما المصرية على مدار تاريخها، بحضور ليلي علوي، وإلهام شاهين، وسوسن بدر، وهاني مهني، ونور، وإدوارد، ودينا فؤاد، وأنوشكا، وسامية الطرابلسي، وأحمد تهامي، وسهير جودة.

حيث إستمتع الحضور بالعديد ومن الأغاني التي تم تقديمها بتوزيع أوركسترالي جديد، ومنها «عشانك يا قمر» و«أهواك» لـ عبدالحليم حافظ من فيلم أيام وليالي، وفيلم بنات اليوم، و«قلبي دليلي» لـ ليلى مراد من فيلم «قلبي دليلي»، و«الدنيا ريشة في هواه» لـ سعد عبدالوهاب من فيلم «علموني الحب»، و«أنا لسه صغيرة» من فيلم صغيرة على الحب، و«حاجة غريبة» لشادية وعبدالحليم من فيلم معبودة الجماهير، وغيرها العديد من الأغاني الأخري الشهيرة والمميزة.

يُذكر أن «صوت السينما» هي حفلات حية مُباشرة تم إطلاقها للإحتفال بتراث مصر الحافل بالأعمال السينمائية الخالدة عبر 125 عامًا، وستُقام داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، مع اتباع كافة اجراءات الأمن والسلامة الإحترازية والتعقيم للحماية من «كوفيد 19».