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عرض مسلسل «مريم» بدءًا من الأثنين.. بالتفاصيل والمواعيد

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عرض مسلسل «مريم» بدءًا من الأثنين.. بالتفاصيل والمواعيد عرض مسلسل «مريم» بدءًا من الأثنين.. بالتفاصيل والمواعيد

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قررت قناة mbc 2 إعادة عرض حلقات مسلسل «مريم»، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وخالد النبوي، ويعرض يومياً بداية من غداً «الإثنين» في تمام الساعة الخامسة مساءً.

تُجسّد هيفاء في العمل دوريْن لتوأم هما «ملك الجارحي»، سيدة الأعمال العائدة إلى مصر مع ابنتها «رنا» بعد سنوات أمضتها في الخارج، و«مريم الجارحي»، وهي امرأة تزوجت من دون رضا أهلها وتعرّضت لعملية نصب من زوجها ثم فقدت حاسة النطق، كما أنها السبب في تعرّض والدها لأزمة قلبية حادة، أدت إلى وفاته. وتعاني «ملك» من تصرفات شقيقتها «مريم» التي تُسبّب لها مشاكل لا تنتهي، وتحوك المؤامرات ضدها من أجل وضع يدها على ثروتها، إلى أن يصل حقدها عليها إلى ذروته عند زواج «ملك» من «نديم فخري»، رجل الأعمال الشهير وصاحب النفوذ والسلطة، الذي يعيش حياة عائلية مضطربة مع زوجته «رشا» ريهام عبدالغفور).

تشهد أحداث العمل تطوّرات كثيرة، فـ «ملك» منشغلة طيلة الوقت في عملها في شركة الإعلانات التي تملكها من جهة، وبمرض ابنتها من جهة ثانية، وكذلك بمشاكلها مع عمّها حسن حسني الذي يطمع بثروتها، ويتّهمها بالتزوير بهدف الاستيلاء على ثروة والدها، وكذلك من ضغوط زوجها السابق. بينما تعاني «مريم» من ملاحقات زوجها المستمرة لها، وابتزازه له باستمرار من أجل الحصول على المال.

ويجمع «مريم» نخبة من الممثلين، منهم أنعام الجريتلي، تامر ضيائي، الطحان، رمزي لينر، عمر السعيد، إيناس على، محمود حجازي، هند رضا وغيرهم.

المصرى اليوم

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