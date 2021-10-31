ليلة صوفية في حب رسول الله بـ «ساقية الصاوي»

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أحيا فريق المولوية حفل جماهيري ضخم، بساقية عبدالمنعم الصاوي، أمس الأول، في ليلة صوفية ذات طابع خاص قدم فيها المنشد عامر التونى عددًأ من أروع الأناشيد والابتهالات الدينية في مدح الرسول وحب الله، من بينها لامونى،الحمد لله الذي أنار الوجود، يامليحا، بركت سعاد، هامت الأرواح، متى ياحبيب القلب،طوفان نوح، يانفس، وغيرها من الأغنيات المتميزة.

وفي تصريحات صحفية أكد عامر التوني رائد فن المولوية المصرية إن هذا الفن الفلكلوري يعد تراثاً إنسانياً يجذب قطاعاً عريضة من الجمهور وهو حالة فريدة من التصوف يقدمها الفنان حيث يمزج بين رقصة التنورة والإنشاد الديني والابتهالات.

وأوضح أن هذا الفن نشأ عن أحد الطرق الصوفية السنية التي أسسها الشيخ جلال الدين الرومي ودخلت إلى مصر مع الفتح العثماني وكان يطلق عليها اسم مسرح الدراويش