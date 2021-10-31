أخبار عاجلة

القوات المتمردة تنفي تحول أديس أبابا لحمام دم -
عضو مجلس الشورى يهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه الحكم -
"الشرعية" تكبّد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال معارك طاحنة في مأرب -
الأمير مقرن يغادر المستشفى.. والألسن تلهج بالشكر لله على سلامته -
العرض الأول لفيلم «أبوصدام» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي -
الصحة: تطعيم نصف مليون مواطن يوميا باللقاحات المضادة لـ«كورونا» -
«بالدعاء».. ناهد السباعي تحيي الذكرى الثانية لوفاة هيثم أحمد زكي -
المصدر الأكبر للتلوث في العالم.. الصين تعلن حربا شاملة لتنقية الهواء والماء والحد من الكربون -
محافظ الجيزة ناعيًا ضحايا انفجار أسطوانة الغاز: تغمدهم الله بواسع رحمته -
بيان جديد من الأزهر بشأن الانتحار: المؤمن يرى الشدائد والابتلاءات سنة حياتية حتمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

ليلة صوفية في حب رسول الله بـ «ساقية الصاوي»

Print
ليلة صوفية في حب رسول الله بـ «ساقية الصاوي» ليلة صوفية في حب رسول الله بـ «ساقية الصاوي»

لاقتراحات اماكن الخروج

أحيا فريق المولوية حفل جماهيري ضخم، بساقية عبدالمنعم الصاوي، أمس الأول، في ليلة صوفية ذات طابع خاص قدم فيها المنشد عامر التونى عددًأ من أروع الأناشيد والابتهالات الدينية في مدح الرسول وحب الله، من بينها لامونى،الحمد لله الذي أنار الوجود، يامليحا، بركت سعاد، هامت الأرواح، متى ياحبيب القلب،طوفان نوح، يانفس، وغيرها من الأغنيات المتميزة.

وفي تصريحات صحفية أكد عامر التوني رائد فن المولوية المصرية إن هذا الفن الفلكلوري يعد تراثاً إنسانياً يجذب قطاعاً عريضة من الجمهور وهو حالة فريدة من التصوف يقدمها الفنان حيث يمزج بين رقصة التنورة والإنشاد الديني والابتهالات.

وأوضح أن هذا الفن نشأ عن أحد الطرق الصوفية السنية التي أسسها الشيخ جلال الدين الرومي ودخلت إلى مع الفتح العثماني وكان يطلق عليها اسم مسرح الدراويش

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب بـ«الشيوخ»: مشروع قانون التخطيط العام يتوافق «مصر 2030»

نائب بـ«الشيوخ»: مشروع قانون التخطيط العام يتوافق «مصر 2030»

مصرع فني في حريق برج تقوية محمول بالسويس

مصرع فني في حريق برج تقوية محمول بالسويس

السيسي: مصر تنتهج مسارًا تنمويًا مدعومًا بإرادة وقرار سياسي واستقرار مكتمل الأركان

السيسي: مصر تنتهج مسارًا تنمويًا مدعومًا بإرادة وقرار سياسي واستقرار مكتمل الأركان

ورقة بحثية ترصد قطاع المحليات في مصر

ورقة بحثية ترصد قطاع المحليات في مصر