بسبب تراجع إيراداته.. رفع فيلم «30 مارس» من دور العرض

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أعلن مدير التوزيع محمود الدفراوي، عن رفع فيلم «30 مارس» من دور العرض المصرية، بسبب تراجع إيراداته بشكل ملحوظ على مدار الأيام والأسابيع الماضية، وكان أخر ما جناه الفيلم الجمعة 585 جنيها فقط لا غير.

الفيلم بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.