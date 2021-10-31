أخبار عاجلة

القوات المتمردة تنفي تحول أديس أبابا لحمام دم -
عضو مجلس الشورى يهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه الحكم -
"الشرعية" تكبّد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال معارك طاحنة في مأرب -
الأمير مقرن يغادر المستشفى.. والألسن تلهج بالشكر لله على سلامته -
العرض الأول لفيلم «أبوصدام» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي -
الصحة: تطعيم نصف مليون مواطن يوميا باللقاحات المضادة لـ«كورونا» -
«بالدعاء».. ناهد السباعي تحيي الذكرى الثانية لوفاة هيثم أحمد زكي -
المصدر الأكبر للتلوث في العالم.. الصين تعلن حربا شاملة لتنقية الهواء والماء والحد من الكربون -
محافظ الجيزة ناعيًا ضحايا انفجار أسطوانة الغاز: تغمدهم الله بواسع رحمته -
بيان جديد من الأزهر بشأن الانتحار: المؤمن يرى الشدائد والابتلاءات سنة حياتية حتمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

بسبب تراجع إيراداته.. رفع فيلم «30 مارس» من دور العرض

Print
بسبب تراجع إيراداته.. رفع فيلم «30 مارس» من دور العرض بسبب تراجع إيراداته.. رفع فيلم «30 مارس» من دور العرض

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلن مدير التوزيع محمود الدفراوي، عن رفع فيلم «30 مارس» من دور العرض المصرية، بسبب تراجع إيراداته بشكل ملحوظ على مدار الأيام والأسابيع الماضية، وكان أخر ما جناه الفيلم الجمعة 585 جنيها فقط لا غير.

الفيلم بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

بوستر فيلم 30 مارس - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«شرف عظيم».. شريف منير ينشر صورة برفقة أرملة الشهيد أحمد منسي وأولاده

«شرف عظيم».. شريف منير ينشر صورة برفقة أرملة الشهيد أحمد منسي وأولاده

بث مباشر الان ليفربول (0) ضد وست هام (0) لحظة بلحظة في الدوري الإنجليزي

بث مباشر الان ليفربول (0) ضد وست هام (0) لحظة بلحظة في الدوري الإنجليزي

التعادل الأول لـ كونتي في الدوري الإنجليزي

التعادل الأول لـ كونتي في الدوري الإنجليزي

دولة تسجل «صفر وفيات» بفيروس كورونا (تعرف عليها)

دولة تسجل «صفر وفيات» بفيروس كورونا (تعرف عليها)