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أبو الغيط يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في ليبيا

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أبو الغيط يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في ليبيا أبو الغيط يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في ليبيا

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استقبل أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، المبعوث الخاص للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم في ليبيا يان كوبيتش، حيث جرى خلال اللقاء بحث مجمل تطورات الأوضاع بليبيا في ضوء المستجدات الأخيرة.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ان أبوالغيط، استمع خلال اللقاء إلى عرض كوبيش حول تطورات موضوع تنفيذ خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وكذلك الجهود الجارية لإقرار الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات النيابية والرئاسية في ليبيا، والتي ينظر فيها مجلس النواب الليبي حالياً في ضوء التعديلات التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يتيح إجراؤها في موعدها المحدد وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و2571 (2021)، ومخرجات مؤتمر برلين2.

كما أشار المصدر إلى انه جرى التباحث حول نتائج مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد مؤخراً في العاصمة الليبية طرابلس، ومؤتمر قمة باريس بشأن ليبيا، المقرر عقده في 12 نوفمبر المقبل، وتأثير المؤتمرين على العملية السياسية في البلاد. وفي هذا السياق، جدد الأمين العام دعم جامعة الدول العربية لعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، من خلال مرافقة الأشقاء في ليبيا في كل جهد يرمي إلى إتمام كافة متطلبات إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول بليبيا إلى مرحلة الاستقرار والبناء والتقدم.

المصرى اليوم

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