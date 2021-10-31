عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى».. وإجراءات أمنية مشددة ضد سكان القدس

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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن 81 مستوطنا اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، تمركزت في المنطقة الشرقية، وفقا لتقارير وسائل إعلام فسلطينية اليوم .

وأفادت التقارير أن القدس القديمة وبوابتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.

ويتعرض الشبان المقدسيون وبالتوازي مع جرائم الاحتلال لاستفزازات يومية من قبل المستوطنين الذين ينظمون المسيرات، والتجمعات، عدا عن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى.

وكان مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة إبراهيم خريشة قد أكد مؤخرا إنه تم إرسال رسائل للمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي بخصوص تصعيد إسرائيل لجرائمها بحق الشعب الفلسطيني في كافة مناحي الحياة بما فيها وصف المؤسسات الحقوقية بالمنظمات الإرهابية.

وتحدث خريشة لإذاعة صوت فلسطين، عن لقائه مع لجنة التحقيق التي تم إقرارها في جنيف، موضحا أنها سوف تنعقد في السابع عشر من شهر نوفمبر لمناقشة أشكال العمل وكيفية تحركهم من أجل جمع المعلومات والتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية كافة سواء الاستيطان أو الاعتداء على الأطفال والمزارعين في موسم قطف الزيتون وعربدة المستوطنين .