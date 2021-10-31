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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأحد، إن حكومته تعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية.

وأكد بينيت في مقابلة مع «صحيفة التايمز» نشر موقع «واي نت» العبري مقتطفات منها، أن إنشاء كيانات شبيهة بالدولة لا ينجح كما أنه لا يوجد زعيم واحد مهم في المنطقة يعتقد أنه من الممكن أن نذهب حاليًا إلى عملية تفاوض للسلام.

وشدد، أن حكومته لديها مصلحة في أن يتم ترجمة السلام مع الأردن ومصر لصالح الشعوب حتى يشعروا بثمار السلام.

وأشار إلى أن السلام الآن مع تلك الدول بقي على المستويين السياسي والدبلوماسي ولم يصل للشعوب.

وبشأن الملف النووي الإيراني، قال بينيت إن إسرائيل في حرب باردة مع إيران وأنها ستفعل كل ما يلزم لتحييد تهديد نظامها.

وخلال المقابلة، وعد بينيت بأنه سيفعل كل ما يلزم لتحييد تهديد نظام آيات الله في طهران. نموذجه هو الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان والبرنامج الدفاعي يلقي «حرب النجوم» التي لعبت دورًا في انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة.

ونوه، «لدينا حرب باردة مع إيران، لمدة 30 عاما، تتمركز إيران حولنا لتشتيت انتباهنا. والموازاة هو ما فعله ريغان، هناك قوة إقليمية تسمى إيران وهناك قوة إقليمية تسمى إسرائيل.

«إيران نظام فاسد، ينتهك حقوق الإنسان ويقتل الشواذ والنساء الذين لا يرتدون الحجاب، بينما لا يستطيعون توفير المياه النظيفة لمواطنيهم، بل يستثمرون مواردهم في برنامج نووي. سنعمل ضدهم، ونستخدم كل طاقتنا، كل الابتكارات والتكنولوجيا والاقتصاد للوصول إلى وجهة نظرنا. خطوات قليلة للأمام».

ويعتقد بينيت، أن الجمع بين التهديد العسكري والضغوط الدبلوماسية والاقتصادية، ليس فقط من إسرائيل ولكن من الولايات المتحدة وقوى أخرى، سيوضح لإيران أنه سيكون لها عواقب وخيمة للغاية إذا استمرت في تخصيب اليورانيوم. اعتقد ان ايران ستتباطأ وتتوقف «.