عناكب «جورو» تغزو ولاية جورجيا.. ما مدى خطورتها؟

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شهدت ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية غزوًا من نوع من العناكب تدعى «جورو» يبلغ طوله حوالي 8 سم، خلال الفترة الحالية مما أثار قلق السكان بشكل كبير.

وتتواجد عناكب «جورو» في شبكات ذهبية يبلغ عمقها ثلاثة أمتار، كما تبدو إناثها بألوان صفراء وزرقاء وحمراء، وموطنها الأصلي هو شرق أسيا وفقًا لشبكة «سكاي نيوز» الإنجليزية.

ويقول الدكتور هدسون، عالم الحشرات في جامعة جورجيا، إن شرفته الأمامية أصبحت غير صالحة للاستعمال، بسبب انتشار العناكب.

وأضاف أنه لم يصبح أحدًا قادرًا على الخروج من المنزل في الصباح أو السير على الدرج، فإذا فعل سوف يمتلئ وجهه بالعناكب«، ووصف الوضع بأنه فوضى حقيقية.

وتم العثور على عناكب «جورو» في ولاية جورجيا لأول مرة عام 2014، على بعد 80 ميلاً شمال شرق أتلانتا ويعتقد عالم الحشرات أنها ستنتشر في جميع أنحاء جنوب الولايات المتحدة.

يشار إلى أنه ليس من الواضح سبب انتشار عناكب «جورو» ولكن قد يكون الأمر مرتبطًا بكمية الأمطار، ولكنها لا تهدد حياة البشر ولا تعض إلا إذا شعرت بالتهديد.

وتقول باولا كوشينج، عالمة علم الأحياء المائية: «إننا نرى مدًا وجزرًا طبيعيًا في العديد من الأنواع المختلفة من الحشرات التي قد تكون مرتبطة بالظروف المحلية، ولا سيما التغيرات الطفيفة في هطول الأمطار».

كما قالت نانسي هينكل، عالمة حشرات أخرى في جامعة جورجيا، هذه العناكب تساعد في قمع البعوض والذباب اللاذع، كما أنها واحدة من العناكب القليلة التي تصطاد وتأكل الحشرات الكريهة، التي تعد آفات خطيرة للعديد من المحاصيل.

وأكدت: «هذا رائع، العناكب أصدقائنا، إنهم يصطادون كل الآفات التي لا نريدها حول منزلنا».