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سقوط بالونات تحمل صورة أسير فلسطنيي بقاعدة عسكرية إسرائيلية

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سقوط بالونات تحمل صورة أسير فلسطنيي بقاعدة عسكرية إسرائيلية سقوط بالونات تحمل صورة أسير فلسطنيي بقاعدة عسكرية إسرائيلية

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن بالونات أطلقت من قطاع غزة بإتجاه المستوطنات الإسرائيلية سقطت في إحدى القواعد العسكرية.

وأوضحت القناة الـ12 العبرية، إن «بالونات أطلقت من غزة متصل بها صورة لأسير أمني مضرب عن الطعام سقطت في قاعدة للجيش الإسرائيلي في المنطقة».
من جانب أخر نظم عشرات الفلسطينيين وقفة احتجاجية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، ودعما وإسنادا للأسرى.

واكد المشاركون خلال الوقفة على أهمية الوحدة الوطنية للتصدي للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر على الفلسطينيين، وإمعانه في تعذيب الأسرى ومعاقبة ذوي الشهداء من خلال احتجاز جثامينهم.

وطالبوا كافة أحرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية وعلى رأسهم الصليب الأحمر بالعمل جديا لإنقاذ الأسرى المضربين والمرضى، والضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنهم، واسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في “مقابر الأرقام” وثلاجات الاحتلال.

ونددوا بسياسة الاحتلال القمعية والعقاب الذي ينتهجه بحق الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن “جلبوع” وأعيد اعتقالهم، مشددين على الاستمرار في تنظيم الوقفات حتى يتم استرداد جثامين الشهداء، ونيل الأسرى حريتهم.

وحمل المتحدثون سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى السبعة المضربين عن الطعام، والذين يمرون بأوضاع صحية خطيرة.

المصرى اليوم

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