«التحالف المصري» يدين الأعمال الإرهابية للحوثيين بحق المدنيين

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أدان التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية الأحداث الإرهابية العنيفة التي قامت بها جماعة الحوثيين باليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 25 شخصا وإصابة 50 شخصا من المدنيين في 3 مدن يمنية مختلفة.

وأكد التحالف فيه بيان له إن اليمن شهد بالأمس، السبت، أعمال إرهابية تهدد أمن وسلامة المواطنيين الأبرياء بعدما استهدف الحوثيين مطار عدن بانفجار سيارة مفخخة أودت بحياة 12 قتيلا وإصابات تصل لضعف هذا الرقم بينهم أطفال ونساء. كما سقط في تعز 8 قتلى وعشرات الجرحى، بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة إثر قصف الحوثي على حي الكمب شرق مدينة تعز.

ووفقا لتقرير للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة نزح أكثر من 6 آلاف شخص في مدينة مأرب منذ مطلع الشهر الجاري تزامنًا مع هجمات مكثفة على المدنيين في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب التي يسقط خلالها عشرات المدنيين على مدار الأسابيع الأخيرة بسبب استهداف مليشيا الحوثي.

ومن جانبه أشاد التحالف بجهود الجيش الوطني اليمني والتحالف العربي لمواجهة التحديات التي يفرضها الإرهاب الحوثي في المنطقة.

وأكد التحالف على موقفه الدائم لرفض أي أعمال عنف إرهابية تقوض سلامة وأمن جميع شعوب الدول العربية.