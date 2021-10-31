مصرع شخص وإصابة 2 في انقلاب سيارة بصحراوي أسوان الغربي

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لقي شخص مصرعه واصيب اثنين اخرين في حادث انقلاب سيارة امام قرية الكرابلة على طريق اسوان الصحراوي الغربي.

تلقت غرفة اسعاف اسوان اخطارا بوقوع حادث سيارة على طريق اسوان الصحراوي الغربي ووجود مصابين.

انتقلت سيارات الاسعاف إلى موقع الحادث وتبين انقلاب سيارة ملاكي كانت قادمة من الاقصر إلى اسوان، ما اسفر عن مصرع شخص يدعي ادهم ح 22 سنة، واصابة اثنين اخرين وهما: عبداللطيف ع 32 سنة سائق السيارة ومصطفي ع31 سنة.

تم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة ادفو والمصابين إلى المستشفي واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.