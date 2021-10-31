أخبار عاجلة

القوات المتمردة تنفي تحول أديس أبابا لحمام دم -
عضو مجلس الشورى يهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه الحكم -
"الشرعية" تكبّد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال معارك طاحنة في مأرب -
الأمير مقرن يغادر المستشفى.. والألسن تلهج بالشكر لله على سلامته -
العرض الأول لفيلم «أبوصدام» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي -
الصحة: تطعيم نصف مليون مواطن يوميا باللقاحات المضادة لـ«كورونا» -
«بالدعاء».. ناهد السباعي تحيي الذكرى الثانية لوفاة هيثم أحمد زكي -
المصدر الأكبر للتلوث في العالم.. الصين تعلن حربا شاملة لتنقية الهواء والماء والحد من الكربون -
محافظ الجيزة ناعيًا ضحايا انفجار أسطوانة الغاز: تغمدهم الله بواسع رحمته -
بيان جديد من الأزهر بشأن الانتحار: المؤمن يرى الشدائد والابتلاءات سنة حياتية حتمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

مصرع شخص وإصابة 2 في انقلاب سيارة بصحراوي أسوان الغربي

Print
مصرع شخص وإصابة 2 في انقلاب سيارة بصحراوي أسوان الغربي مصرع شخص وإصابة 2 في انقلاب سيارة بصحراوي أسوان الغربي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه واصيب اثنين اخرين في حادث انقلاب سيارة امام قرية الكرابلة على طريق اسوان الصحراوي الغربي.

تلقت غرفة اسعاف اسوان اخطارا بوقوع حادث سيارة على طريق اسوان الصحراوي الغربي ووجود مصابين.
انتقلت سيارات الاسعاف إلى موقع الحادث وتبين انقلاب سيارة ملاكي كانت قادمة من الاقصر إلى اسوان، ما اسفر عن مصرع شخص يدعي ادهم ح 22 سنة، واصابة اثنين اخرين وهما: عبداللطيف ع 32 سنة سائق السيارة ومصطفي ع31 سنة.

تم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة ادفو والمصابين إلى المستشفي واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
1000 حكاية وحكاية.. محاضرة بثقافة المنوفية

1000 حكاية وحكاية.. محاضرة بثقافة المنوفية

«الشيوخ» يوافق على تعديلين مقترحين على مشروع قانون «التخطيط العام»

«الشيوخ» يوافق على تعديلين مقترحين على مشروع قانون «التخطيط العام»

نائب بـ«الشيوخ»: مشروع قانون التخطيط العام يتوافق «مصر 2030»

نائب بـ«الشيوخ»: مشروع قانون التخطيط العام يتوافق «مصر 2030»

«القوى العاملة» تنظم ندوة توعية بالسلامة المهنية بالإسكندرية

«القوى العاملة» تنظم ندوة توعية بالسلامة المهنية بالإسكندرية