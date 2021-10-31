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وزير الزراعة: رفع كفاءة أصول هيئة الثروة السمكية وتنمية وتطوير البحيرات

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وزير الزراعة: رفع كفاءة أصول هيئة الثروة السمكية وتنمية وتطوير البحيرات وزير الزراعة: رفع كفاءة أصول هيئة الثروة السمكية وتنمية وتطوير البحيرات

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عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للثروة السمكية، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وذلك في إطار متابعته لأداء الهيئات التابعة للوزارة.

وشدد «القصير» خلال الاجتماع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح بتنمية وتطوير البحيرات المصرية ومنع أي تعديات عليها والإزالة الفورية لأي محاولات تعدي، مؤكدًا على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للهيئة خاصة المزارع والمفرخات السمكية غير المستغلة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل وذلك بطرحها للايجار أو التشغيل من خلال القطاع الخاص.

ولفت وزير الزراعة إلى ضرورة زيادة طاقة المفرخات السمكية لإنتاج الزريعة سواء كانت البحرية أو المياه العذبة لتوفيرها للبحيرات والمزارع، مشيرًا إلى الإسراع في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير واتخاذ كل الإجراءات القانونية للحافظ عليها، وكذلك الإسراع بالانتهاء من منظومة التحول الرقمي والمناطق التابعة لها.

من ناحيته، استعرض الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، نشاط الهيئة خلال العام الماضي وكذلك ما تم من إنجازات في تأجير المزارع السمكية وتحصيل المديونيات المستحقة وأيضا جهود الهيئة في الارتقاء بمجتمع الصيادين وتقديم خدمات ذات جودة ممتازة للجمهور والسعى نحو تحقيق معدلات تصدير عالية.

المصرى اليوم

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