«النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات «العقوبات» بتغليظ عقوبة افشاء اسرار الدولة

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وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة.

وتنص المادة 80 أ وفقًا للتعديل على أن «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من:

1-يحصل بأية وسيلة غير مشروعة على على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

٢- كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.

٣- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أوإذاعته.

4- كل من قام بجمع الاستبيانات أوالإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.

فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن. يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

وقال النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب موافقته على تعديلات قانون العقوبات التي تشدد العقوبة على تسريب أسرار الدفاع عن البلاد، وأضاف أن مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس التي تتضمن حماية المنشآت الحيوية وقانون مكافحة الإرهاب تأتي في إطار تحديث البنية التشريعية لعدد من الجرائم المستحدثة.

و تابع ان فلسفة التشريع تحمل العديد من الرسائل، الرسالة الأولى تتضمن تحية تقدير وإعزاز لأرواح شهدائنا في حماية جبهتنا الداخلية، ورسالة لكل من تسول له نفسه أنه قادر على اختراق جبهتنا الداخلية أن هناك جيس ملك الشعب المصري قادر على التصدي لتلك الجرائم، ورسالة ثالثة أن الأمن القومي خط لا يجوز التلاعب فيه.

.فيما قال النائب محمد عبدالعزيز التعديل إن التعديل متوافق مع الدستور المصري في مواده 59 و86 و200، كما يتوافق مع متطلبات العصر في الدفاع عن الأمن القومي، قوال إن العصر اختلف ومن واجب الحكومة والمجلس استخدام سلطته التشريعية لاستخدام التشريعات بما يتوافق مع العصر الحديث، كما أوضح تجريم الشروع في ارتكاب هذه الجريمة وليس فقط تشديد العقوبة