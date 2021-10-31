خادم الحرمين لملك البحرين: شكرا على ما تخذتموه من اجراءات تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني

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قال: بما يجسد تضامن المملكة والبحرين ويعكس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً، اليوم، بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وعبّر خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال عن شكره لجلالة ملك البحرين؛ نظير ما قامت به البحرين من إجراءات تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني، وبما يجسّد تضامن المملكة والبحرين، ويعكس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي.

من جهته، جدّد جلالة مملكة البحرين، تأكيده عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتماسك دول مجلس التعاون الخليجي.