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"أبل" تتوقف عن إنتاج واحد من حاسبات "آي ماك" الشهيرة

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"أبل" تتوقف عن إنتاج واحد من حاسبات "آي ماك" الشهيرة "أبل" تتوقف عن إنتاج واحد من حاسبات "آي ماك" الشهيرة

كشفت شركة "أبل" الأمريكية، عن توقفها عن إنتاج واحد من أشهر حاسبات "آي ماك" الخاصة بها دون أي إعلان رسمي من الشركة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "أبل" توقفت بهدوء عن إنتاج حاسبات "آي ماك" ذات الشاشة 21.5 بوصة.

ولاحظ الموقع أن "أبل" سحبت المعروضات من تلك الحواسيب منذ 29 أكتوبر، دون أن تعلن رسميًّا عن سبب سحبها تلك الحواسيب، رغم أنه لم يمر سوى 6 أشهر على طرحه.

ويُعتبر هذا القرار مفاجئًا بصورة كبيرة؛ خاصة وأن هذا الجهاز كان يتميز بسعره المنخفض نسبيًّا 1099 دولارًّا أمريكيًّا، وحقق مبيعات كبيرة في الفترة الماضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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