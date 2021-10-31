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"ترشيد" تستكمل أعمال المرحلة الأولى لاستبدال 38 ألف مصباح تقليدي بشوارع الباحة

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"ترشيد" تستكمل أعمال المرحلة الأولى لاستبدال 38 ألف مصباح تقليدي بشوارع الباحة "ترشيد" تستكمل أعمال المرحلة الأولى لاستبدال 38 ألف مصباح تقليدي بشوارع الباحة
تحقّق وفراً بأكثر من 70% من استهلاك الكهرباء البالغ نحو 46 مليون ك/و/س

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"؛ المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع في الباحة، حيث تهدف إلى استبدال 38 ألف مصباح تقليدي بإضاءة الـ LED ذات الكفاءة العالية في الأداء والمرشدة للطاقة.

وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبدالله الغريري؛ أن منطقة الباحة من أوائل المناطق الجنوبية التي بادرت بالعمل مع "ترشيد" لإعادة تأهيل مصابيح الشوارع، لافتاً إلى أن آلية العمل بدأت بإجراء الدراسات الفنيّة على الشوارع الواقعة تحت أعمال المرحلة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.

وأضاف الغريري؛ من المتوقع أن تحقّق المرحلة الأولى من المشروع وفراً بأكثر من 70% من استهلاك الكهرباء البالغ سابقًا نحو 46 مليون كيلو/واط ساعة، كما أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي 58 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي 23 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة نحو 399 ألف شجرة.

جديرٌ بالذكر أن "ترشيد" أطلقت المرحلة الثانية من المشروع في منطقة الباحة، حيث تشمل بلديات: بني حسن، غامد الزناد، الحجرة، العقيق، قلوة، المخواة، المندق، بلجرشي، بني كبير، معشوقة، لاستبدال 60 ألف مصباح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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