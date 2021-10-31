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بين "مترو جدة" و"تحدّي الجاذبية".. شاهد تصاميم السعوديين في معرض الخريجين

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جولة لـ "سبق" توثّق المعرض في ظل التغيير الذي يشهده الاقتصاد الإبداعي

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أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، موسم الإبداع "تنوين 2021"، الذي يعد أكبر مواسم الإبداع في ، حيث يعود هذا العام تحت شعار (الأدوات: تشكيل الإبداع)، بمشاركة 30 متحدثاً رفيع المستوى، وتقديم 10 دورات احترافية، و7 ورش عمل مبتكرة، و4 تجارب فريدة من نوعها، ضمن 4 مسارات إبداعية تثري نهاية كل أسبوع، خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 13 نوفمبر 2021.

وتضمن معرض الخريجين الذي شمل أعمالاً مختارة بوساطة مجموعة من طلاب وطالبات أبرز كليات التصاميم لدى جامعات المملكة العربية السعودية في الرياض وجدة والدمام.

ويشكّل الخريجون اليوم جزءاً من المبدعين الناشئين الذي يطمحون للدخول إلى عالم التصميم عبر استخدام مهاراتهم وأفكارهم إذ يعد هذا المعرض فرصة للتواصل بين هؤلاء المبدعين والمهتمين من رواد الأعمال، في ظل التغيير الهائل الذي يشهده الاقتصاد الإبداعي.

وتجولت "سبق"، في "معرض الخريجين"، ورصدت أبرز التصاميم للطلاب والطالبات السعوديين من جامعات المملكة، التي شملت: مترو جدة ومركز تحدّي الجاذبية، ومحطة حافلات جدة، وعدة العقل المدبّر وتغليف الهدايا ومتحف محكي الخندق وغيرها من الأعمال والمشاركات.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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