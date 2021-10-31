أخبار عاجلة

العرض الأول لفيلم «أبوصدام» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي -
الصحة: تطعيم نصف مليون مواطن يوميا باللقاحات المضادة لـ«كورونا» -
«بالدعاء».. ناهد السباعي تحيي الذكرى الثانية لوفاة هيثم أحمد زكي -
المصدر الأكبر للتلوث في العالم.. الصين تعلن حربا شاملة لتنقية الهواء والماء والحد من الكربون -
محافظ الجيزة ناعيًا ضحايا انفجار أسطوانة الغاز: تغمدهم الله بواسع رحمته -
بيان جديد من الأزهر بشأن الانتحار: المؤمن يرى الشدائد والابتلاءات سنة حياتية حتمية -
حزب الوفد يحتفل بـ عيد الجهاد 13 نوفمبر -
قضية الصفافير.. تأجيل نظر تظلم إسراء عبدالفتاح على منعها من السفر لـ12 ديسمبر -
ثقافة جنوب سيناء تناقش دور الأدب في بناء خيال الطفل بطور سيناء -
تشكيل ميلان المتوقع أمام الإنتر في ديربي الغضب الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ديوان المظالم يدعو المهتمين إلى تقديم الآراء حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

Print
ديوان المظالم يدعو المهتمين إلى تقديم الآراء حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ديوان المظالم يدعو المهتمين إلى تقديم الآراء حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
بهدف رفع مستويات جودة الحياة لكل مَن على أرض بلادنا الغالية من مواطنين ومقيمين

ديوان المظالم يدعو المهتمين إلى تقديم الآراء حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

ينشر ديوان المظالم، بعد غد الثلاثاء، استطلاعاً لقياس آراء المهتمين حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وذلك عبر الرابط التالي: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Judgment/bog/boardofgrievances/Pages/default.aspx.

ويدعو ديوان المظالم الجهات والمختصين وأصحاب الاهتمام، إلى المشاركة في الاستطلاع الذي يُطلقه بشأن مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولمدة شهر.

ويمكّن ديوان المظالم، من خلال الاستطلاع، الجهات الحكومية والخاصة والأفراد من إبداء آرائهم وملحوظاتهم على مشروع اللائحة التنفيذية للوصول إلى صيغة تساعد بدقتها وشموليتها في إيصال الحقوق إلى أهلها، وليسهم ديوان المظالم بدوره في رفع مستويات جودة الحياة لكل مَن على أرض بلادنا الغالية من مواطنين ومقيمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عضو مجلس الشورى يهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه الحكم

عضو مجلس الشورى يهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه الحكم

"الشرعية" تكبّد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال معارك طاحنة في مأرب

"الشرعية" تكبّد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال معارك طاحنة في مأرب

الأمير مقرن يغادر المستشفى.. والألسن تلهج بالشكر لله على سلامته

الأمير مقرن يغادر المستشفى.. والألسن تلهج بالشكر لله على سلامته

"جبهة تيغراي": هدفنا الإطاحة بأبي أحمد وليس السيطرة على أديس أبابا

"جبهة تيغراي": هدفنا الإطاحة بأبي أحمد وليس السيطرة على أديس أبابا