طلعت يوسف يكشف موعد عودته للإسماعيلي

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أكد طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن هناك تحسن كبير في حالته الصحية، مؤكدا خضوعه لكشف طبى شامل وعمل أشعة غدا الاثنين.

وكان طلعت يوسف، تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وهو ما أبعده عن قيادة الفريق خلال مباراة الأهلي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال طلعت يوسف، في تصريحات عبر الموقع الرسمي: «أود أن أطمئن الجماهير بأننى بصحة جيدة بعد اكتمال شفائى من الإصابة بفيروس كورونا».

وأضاف: «سأعود لقيادة الفريق اعتبارا من الثلاثاء المقبل بناءًا على نصيحة الأطباء وعقب الاطمئنان على نتائج التحاليل والأشعة».

يذكر أن الإسماعيلي سوف يلتقي مع سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأحد، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.