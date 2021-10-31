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شوقى يطالب أولياء الأمور بمتابعة قناة مدرستنا

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شوقى يطالب أولياء الأمور بمتابعة قناة مدرستنا شوقى يطالب أولياء الأمور بمتابعة قناة مدرستنا

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول البرامج التعليمية لطلاب الصف الرابع الابتدائي على قناة مدرستنا عبر تردد القناة: 12303 أفقي، معدل ترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6 .

من جانبه وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لجميع أولياء أمور تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، قائلا: أرجو أن نبذل الجهد لفهم المناهج الجديدة، وألا نعتمد على القيل والقال على مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات.

وأضاف شوقى في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لقد بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة جداً كى توفر لأبنائنا مناهج حديثة، لتنشئة جيل مؤهل بالمهارات المطلوبة في زمانهم، لكي يقود هذا الجيل مصرنا الحبيبة في السنوات القادمة .

وناشد وزير التربية والتعليم جميع أولياء الأمور بضرورة مشاهدة الفيديو الذي أذاعته قناة مدرستنا التعليمية، مؤكداً أنه يشرح ببساطة الجديد في المناهج وفي شكل التعلم، ليلاحظ الجميع جودة برامج قنوات مدرستنا والتي تغني الجميع عن الدروس الخصوصية .

وطالب شوقي جميع متابعيه لتصفح كتاب «الدراسات الاجتماعية» المسمى «موارد وتراث بلدي» والمقرر على تلاميذ الصف الرابع الابتدائي هذا العام

أنه يمكن من خلال QR Code المرفق، استكشاف ثراء وتنوع هذه المادة لابنائنا واختلاف طريقة التعلم عن المناهج القديمة.

المصرى اليوم

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