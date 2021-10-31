غدا .. توريد وجبات التغذية المدرسية بالإسكندرية والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ

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تستأنف وزارة التربية والتعليم توريد وجبات التغذية المدرسية للمدارس الحكومية والرسمية بمحافظات (الفيوم- الاسكندرية- بني سويف- كفر الشيخ) بدءا من غدا الاثنين الأول نوفمبر 2021.

ومن المقرر أن يتم استلام الوجبات وفقا للعدد المقيد للتلاميذ بالمدرسة، ويتم التوزيع وفقا للعدد الفعلي للتلاميذ وبالتنسيق مع الجهة الموردة بحيث لا يتبقى وجبات بالمدرسة في نهاية الأسبوع .

ويتم توزيع الوجبات على المدارس المستفيدة على الحضور الفعلي للتلاميذ بناءً على احصائية الغياب المعتمدة من شؤون الطلبة بدون وجبات زائدة ولا يتم حرمان أي تلميذ نهائيا من الوجبة لأي سبب كان.

ويتم استلام الوجبات في كراتين تحتوي على وجبات مغلقة ومدون عليها جميع البيانات الحاوية بها ومدون عليها باركود، ولا يتم استلام الكراتين المفتوحة أو التي تعرضت لسقوط وغير منتظمة الشكل.