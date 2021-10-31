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التعليم : امتحانات الأول الثانوي إلكترونية بنظام الكتاب المفتوح والأسئلة لقياس الفهم

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التعليم : امتحانات الأول الثانوي إلكترونية بنظام الكتاب المفتوح والأسئلة لقياس الفهم التعليم : امتحانات الأول الثانوي إلكترونية بنظام الكتاب المفتوح والأسئلة لقياس الفهم

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،أن امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 سوف تكون امتحانات إلكترونية على التابلت، مشيرا إلى أنه لا تراجع عن تطبيق نظام الامتحانات الالكترونية على طلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة وفقا للنظام الجديد الذي اتبعه الوزارة خلال الأعوام الماضية.

وأكدت الوزارة أن أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام سوف تقيس مستوى الفهم وليس الحفظ، حيث يتم إعداد أسئلة الامتحانات الإلكترونية بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وسيراعى فيها تطبيق مواصفات نظام التقييم الجديد المرتكز على قياس مهارات التفكير العُليا.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستعقد بنفس نظام الكتاب المفتوح ( open book ) وسيسمح لطلاب الصف الأول الثانوي العام باصطحاب الكتاب المدرسى في المواد الأساسية التي تُضاف إلى المجموع .

المصرى اليوم

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