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إعادة عرض حلقات مسلسل «عائلة زيزو» على mbc

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إعادة عرض حلقات مسلسل «عائلة زيزو» على mbc مصر إعادة عرض حلقات مسلسل «عائلة زيزو» على mbc

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ينتظر الفنان أشرف عبدالباقي إعادة عرض حلقات مسلسله «عائلة زيزو»، عبر شاشة قناة mbc 2 في تمام الحادية عشر مساءً، بدءًا من الأثنين.

تدور الأحداث اليومية حول أسرة زبزو «عبدالعزيز» الذي يُجسده الفنان أشرف عبدالباقي وزوجته جميلة التي تُجسدها الفنانة نسرين أمين، وكيف يتعاملو مع المُحيط الإجتماعي لهم ولأبنائهم ومع المشاكل التي تقع وما يحدث لهم من مُفارقات نتيجة إختلاف ثقافة وتعليم الأبناء

مُسلسل «عائلة زيزو» تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج عادل، ويشارك فيه العديد من نجوم الدراما، أشرف عبدالباقي، نسرين أمين، لطفي لبيب، نهال عنبر، أحمد حلاوة وآخرين.

المصرى اليوم

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