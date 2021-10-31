أمانة جدة تنفذ مشاريع لأنسنة المدينة بتكلفة 488 مليون ريال

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بهدف زيادة نصيب الفرد من المرافق الترفيهية والمسطحات الخضراء

كشفت أمانة محافظة جدة عن عدد من مشاريعها لأنسنة المدينة بهدف زيادة نصيب الفرد من المرافق الترفيهية والمسطحات الخضراء بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 488 مليون ريال، ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبينت الأمانة أن من أبرز مشاريع الأنسنة الجاري تنفيذها في أنحاء المحافظة مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر بقيمة تجاوزت 229 مليون ريال، الذي سيضيف قيمة سياحية لعروس البحر الأحمر حيث سيوفر ساحات ومناطق ترفيهية وشواطئ رملية وممشى ومسطحات خضراء، وتطويراً كاملاً للبنية التحتية، بالإضافة لإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

وتشمل مشاريع الأنسنة تطوير حديقة الأمير ماجد على مساحة 130 ألف متر مربع وبقيمة تصل لنحو 80 مليون ريال، وستوفر متنفساً كبيراً للسكان والزائرين حيث إنها مصممة وفق أعلى المعايير والمواصفات وسط بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة، وستضم في عناصرها أكبر منطقة ألعاب أطفال في المدينة على مساحة كبيرة تصل إلى 8 آلاف متر مربع مدعومة بجميع الخدمات العامة والذكية، كما تتكون الحديقة من مسطحات خضراء ودورات مياه ونادٍ رياضي وساحات عامة ومواقف سيارات، إضافة للنوافير والمطاعم وأماكن مخصصة للعناية بالطفل.

وأوضحت أمانة جدة أنها تعمل على تنفيذ مشروعين لعدد من ممرات المشاة، مرحلة "أولى – وثانية"، في جنوب وشرق وشمال المحافظة بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 33.220 مليون ريال، تسعى من خلالها الأمانة إلى تحفيز السكان والزائرين على ممارسة رياضة المشي وتعزيز الصحة العامة من خلال توفير مساحات ومواقع خاصة وآمنة، لتضاف إلى 24 ممشى جرى تنفيذها تباعاً في أنحاء جدة.

كما شرعت الأمانة في مشروعين لإنشاء حدائق وساحات بلدية بالإضافة لمشروع إعادة تأهيل الحدائق القائمة بتكلفة إجمالية تتجاوز 53 مليون ريال، التي ستسهم في زيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية في أنحاء المحافظة، ومن ذلك تنفيذ حدائق نوعية في أحياء "الفضيلة والرياض والريان"، على مساحة إجمالية تقدر بـ36,745 متراً مربعاً.

وجاء مشروع تشجير محاور رئيسية بجدة "مرحلة ثانية" ضمن مشاريع أنسنة المدينة الذي استهدف مساحة عمل تصل نحو 70 ألف متر مربع بإجمالي 13550 متراً طولياً وبتكلفة تقدر بنحو 10 ملايين ريال، وسيسهم ذلك في تحسين المشهد الحضري للمدينة. كما رصدت أمانة جدة نحو 42 مليون ريال لإنشاء مرافق بمنتزه شرق جدة، بالإضافة لمشروعين لتطوير مداخل مدينة جدة "مرحلة أولى" وميدان تقاطع طريق المدينة وشارع السلام بتكلفة إجمالية بلغت 40.292 مليون ريال.