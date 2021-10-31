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العرض الأول لفيلم «أبوصدام» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
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الأحد 07 نوفمبر 2021 06:04 مساءً
الصحة: تطعيم نصف مليون مواطن يوميا باللقاحات المضادة لـ«كورونا»
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الأحد 07 نوفمبر 2021 06:04 مساءً
«بالدعاء».. ناهد السباعي تحيي الذكرى الثانية لوفاة هيثم أحمد زكي
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الأحد 07 نوفمبر 2021 06:04 مساءً
المصدر الأكبر للتلوث في العالم.. الصين تعلن حربا شاملة لتنقية الهواء والماء والحد من الكربون
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الأحد 07 نوفمبر 2021 06:04 مساءً
محافظ الجيزة ناعيًا ضحايا انفجار أسطوانة الغاز: تغمدهم الله بواسع رحمته
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الأحد 07 نوفمبر 2021 05:57 مساءً
بيان جديد من الأزهر بشأن الانتحار: المؤمن يرى الشدائد والابتلاءات سنة حياتية حتمية
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الأحد 07 نوفمبر 2021 05:57 مساءً
حزب الوفد يحتفل بـ عيد الجهاد 13 نوفمبر
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الأحد 07 نوفمبر 2021 05:57 مساءً
قضية الصفافير.. تأجيل نظر تظلم إسراء عبدالفتاح على منعها من السفر لـ12 ديسمبر
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الأحد 07 نوفمبر 2021 05:57 مساءً
ثقافة جنوب سيناء تناقش دور الأدب في بناء خيال الطفل بطور سيناء
-
الأحد 07 نوفمبر 2021 05:57 مساءً
تشكيل ميلان المتوقع أمام الإنتر في ديربي الغضب الإيطالي
-
الأحد 07 نوفمبر 2021 05:56 مساءً
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العاصفة الجيومغناطيسية تصطدم بالأرض.. ناسا تكشف كيف ستؤثر علينا
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فيديو اليوم السابع
الأحد 31 أكتوبر 2021 01:26 مساءً
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